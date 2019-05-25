Из Uber ушел самый первый сотрудник компании
25 мая 2019 - 16:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Райан Грейвс, первый сотрудник в истории Uber и бывший генеральный директор, покинул совет директоров компании спустя две недели после того, как она стала публичной.
Грейвс присоединился к Uber в 2010 году, благодаря Twitter. Он ответил сооснователю Uber на твит, в котором тот искал менеджера по продукту, пишет Ferra.ru.
В итоге Грейвса взяли на пост гендиректора компании. До 2017 года он был старшим вице-президентом по глобальным операциям. А до недавнего времени и членом совета директоров компании.
Согласно заявлению, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам, Грейвс решил покинуть свой пост. Сообщается, что это не связано ни с какими разногласиями с руководством Uber.
Ранее компания объявила о выход на IPO. Цена акций Uber на сегодняшний день колеблется около 40-45$ за штуку. Таким образом, доля Грейвса рассчитывается как $1,4 млрд.
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