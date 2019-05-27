Президент РА: История сотрудничества между армянами и китайцами исчисляется тысячелетиями
27 мая 2019 - 10:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян 26 мая принял делегацию во главе с членом Госсовета Китая, главой МИД КНР Ваном И. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.
Саркисян отметил, что активные взаимные визиты высокопоставленных чиновников в последнее время способствуют углублению отношений, основанных на дружбе, взаимном доверии и уважении между Арменией и Китаем.
«Дружба между нашими народами началась не в 1992 году – документом, утверждающим дипломатические и межгосударственные отношения наших стран. История сотрудничества наших народов исчисляется тысячелетиями», - сказал Саркисян, добавив, что оба народа успешно сотрудничали еще в эпоху Великого Шелкового пути.
Ван И подчеркнул, что велик вклад армянского народа в историю человеческой цивилизации.
«Еще много веков назад Великий Шелковый путь объединил два наших народа. Армянский и китайский народы относятся друг к другу со взаимным уважением и симпатией, и наши двусторонние отношения убедительным образом доказывают это», - сказал глава МИД Китая. Он также передал президенту РА добрые пожелания главы КНР Си Цзиньпина.
В ходе встречи затрагивались вопросы, касающиеся углубления двусторонних торгово-экономических отношений, перспектив сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс, один путь», а также развития сфер технологий, образования, науки.
Самое значимое
Он отметил, что в Армении не может быть судебной системы, не имеющей доверия народа.
Премьер-министр сказал, что это - угроза армянскому народу.
Эти учения организованы в контексте встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым,
Пашинян отметил, что его общение с Алиевым носило неофициальный характер.
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