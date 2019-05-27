Президент РА: История сотрудничества между армянами и китайцами исчисляется тысячелетиями

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян 26 мая принял делегацию во главе с членом Госсовета Китая, главой МИД КНР Ваном И. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.

Саркисян отметил, что активные взаимные визиты высокопоставленных чиновников в последнее время способствуют углублению отношений, основанных на дружбе, взаимном доверии и уважении между Арменией и Китаем.

«Дружба между нашими народами началась не в 1992 году – документом, утверждающим дипломатические и межгосударственные отношения наших стран. История сотрудничества наших народов исчисляется тысячелетиями», - сказал Саркисян, добавив, что оба народа успешно сотрудничали еще в эпоху Великого Шелкового пути.

Ван И подчеркнул, что велик вклад армянского народа в историю человеческой цивилизации.

«Еще много веков назад Великий Шелковый путь объединил два наших народа. Армянский и китайский народы относятся друг к другу со взаимным уважением и симпатией, и наши двусторонние отношения убедительным образом доказывают это», - сказал глава МИД Китая. Он также передал президенту РА добрые пожелания главы КНР Си Цзиньпина.

В ходе встречи затрагивались вопросы, касающиеся углубления двусторонних торгово-экономических отношений, перспектив сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс, один путь», а также развития сфер технологий, образования, науки.