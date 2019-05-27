Трое армян - в топ-30 выдающихся ныне живущих скрипачей мира
27 мая 2019 - 11:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Портал Ranker опубликовал рейтинг самых выдающихся скрипачей современности. В список из 30 скрипачей вошли трое армян: представляющие Армению Самвел Ервинян и Сергей Хачатрян, а также Ара Маликян из Испании.
Рейтинг стал итогом голосования нескольких тысяч пользователей, неравнодушных к классической музыке. Даже при такой выборке, оценка, конечно, субъективна, пишет Culturavrn.ru.
В рейтинг вошли также Ицхак Перлман (США-Израиль), Хилари Хан (США), Максим Венгеров (Россия-Израиль), Дэвид Гарретт (Германия), Анне-Софи Муттер (Германия), Леонидас Кавакос (Греция), Сара Чанг (США-Корея), Джошуа Белл (США), Пинхас Цукерман (Израиль), Янин Янсен (Нидерланды), Юлия Фишер (Германия), Рэй Чен (Австралия-Тайвань), Гил Шахам (США-Израиль), Гидон Кремер (Латвия-Германия), Вадим Репин (Россия), Мидори Гото (США-Япония), Джеймс Энес (Канада), Шломо Минц (Израиль), Франк Петер Циммерман (Германия), Никола Бенедетти (Великобритания), Найджел Кеннеди (Великобритания), Виктория Муллова (Россия-Великобритания), Александр Марков (Россия-США), Лиза Батиашвили (Германия-Грузия), Юлиан Рахлин (Австрия), Виктор Третьяков (Россия-Германия) и Владимир Спиваков (Россия).
Самое значимое
По словам модели, выношенный суррогатной матерью ребенок очень сильно похож на Чикаго - годовалую дочь звездной пары
PanARMENIAN.Net подобрал несколько интересных мероприятий, которые сделают ваше пребывание в Армении еще более интересным.
Лидером по числу премий BAFTA стала лента «Фаворитка» режиссера Йоргоса Лантимоса, удостоенная семи наград, в том числе в номинации «Лучший британский фильм»
Кардашьян и Уэст воспитывают троих детей: 5-летнюю Норт, 2-летнего Сейнта и годовалую Чикаго.
Partner news
Последние новости
Румыны против помилования уличенных в коррупции должностных лиц Решение, принятое на референдуме, не является обязательным для исполнения властями.
Кандидат на пост генсека ОДКБ едет в Ереван «Сегодня секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась посетит Армению. Он встретится с премьер-министром Николом Пашиняном», - сказала Нагдалян.
В РФ люди без российского гражданства не смогут работать таксистами По его словам, работать таксистами не смогут люди без российского гражданства
Пучдемон прошел в Европарламент Для того, чтобы занять свое место, бывшему главе Каталонии придется сначала приехать в Мадрид