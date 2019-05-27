Глава Huawei против ответных мер Китая в отношении Apple
27 мая 2019 - 10:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Руководство Huawei против того, чтобы Пекин предпринимал меры против Apple в ответ на решение США внести эту китайскую компанию в черный список. Об этом заявил в интервью агентству Bloomberg генеральный директор Huawei Жэнь Чжэнфэй.
«Прежде всего, такое не произойдет. Во-вторых, если такое произойдет, то я первый выражу протест», - заверил он, пишет ТАСС.
«Apple - это ведущая в мире компания, без нее не было бы мобильного интернета. Если бы не было Apple, чтобы помочь показать нам целый мир, то мы бы не увидели красоту окружающего мира», - пояснил Жэнь Чжэнфэй.
Он назвал американскую компанию своим учителем. «Он на наших глазах продвигается вперед. Зачем мне сопротивляться своему учителю. Я никогда так не поступлю», - обещал глава китайской компании.
Жэнь Чжэнфэй признал, что действия США приводят к сокращению отрыва Huawei от конкурентов в области технологий стандарта связи 5G. «Определенно, мы замедляемся, если в крыльях нашего самолета много дыр. Если мы летим медленно, а другие быстро, то они быстро нас нагонят. Однако мы будем продолжать устранять эти дыры и, когда их не останется, снова полетим быстро», - образно пояснил руководитель Huawei.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности включить Huawei в американо-китайское торговое соглашение в случае, если оно будет заключено.
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