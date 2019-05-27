Пашинян: Армяно-грузинские отношения всегда отличались взаимным уважением и доверием

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян 26 мая направил поздравительное послание премьер-министру Грузии Мамуке Бахтадзе по случаю национального праздника страны. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

«Исходящие из глубины веков армяно-грузинские дружественные отношения всегда отличались взаимным уважением и доверием, что сегодня является прочной основой для развития и расширения нашей многоаспектной повестки.

В этой связи я высоко ценю наши периодические встречи и обсуждения, которые придают поистине новое качество и содержание нашему сотрудничеству. Уверен, что нынешний высокий уровень армяно-грузинских отношений продолжит служить общим интересам наших народов», - отметил премьер.

Он пожелал Бахтадзе всяческих благ и новых успехов, а дружественному народу Грузии - счастья, процветания и прогресса.