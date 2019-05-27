Пашинян: Армяно-грузинские отношения всегда отличались взаимным уважением и доверием
27 мая 2019 - 11:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян 26 мая направил поздравительное послание премьер-министру Грузии Мамуке Бахтадзе по случаю национального праздника страны. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.
«Исходящие из глубины веков армяно-грузинские дружественные отношения всегда отличались взаимным уважением и доверием, что сегодня является прочной основой для развития и расширения нашей многоаспектной повестки.
В этой связи я высоко ценю наши периодические встречи и обсуждения, которые придают поистине новое качество и содержание нашему сотрудничеству. Уверен, что нынешний высокий уровень армяно-грузинских отношений продолжит служить общим интересам наших народов», - отметил премьер.
Он пожелал Бахтадзе всяческих благ и новых успехов, а дружественному народу Грузии - счастья, процветания и прогресса.
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