Зарплата Илона Маска выросла на 4,500,000%
27 мая 2019 - 12:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Основатель Tesla Илон Маск стал самым высокооплачиваемым руководителем компании в США в 2018 году, согласно рейтингу, опубликованному The New York Times.
Маск возглавил список, сильно оторвавшись от всех остальных директоров. Его вознаграждение за 2018 год составило 2.284 миллиарда долларов: это рост более чем на 4,5 миллиона процентов по сравнению с 2017 годом. Тогда он получил от компании только зарплату — 55 тысяч долларов, а теперь к ней добавились опционы на акции Tesla, пишет Lenta.ru.
Средняя зарплата его сотрудников при этом составляет чуть более 56 тысяч долларов, по этому показателю фирма занимает лишь 138-е место в рейтинге. Второе место в списке — у главы Dicsovery Inc. Дэвида Заслава, третье — у директора Palo Alto Networks Никеша Ароры.
В сентябре 2018 года комиссия по ценным бумагам США возбудила против Маска уголовное дело. Поводом стал твит о намерении сделать компанию частной и выкупить все акции по 420 долларов. Заявленная цена была выше рыночной, а Маск впоследствии отказался от своих планов. Это стало поводом заподозрить его в мошенничестве с целью повлиять на курс акций. В итоге он покинул пост председателя совета директоров.
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