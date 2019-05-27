Армянский гимнаст завоевал 3 золота и 2 серебра в Петербурге
27 мая 2019 - 14:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянский гимнаст Артур Давтян завоевал 3 золотых и 2 серебряных медалей в международном турнире по спортивной гимнастике «Кубок Александра Дитятина», который прошел с 22 по 26 мая в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба НОКА.
В первый день состязаний Давтян завоевал золото в многоборье, а также в упражнениях на коне и в опорном прыжке.
Он также заяоевал серебряные медали в упражнениях на кольцах и вольных упражнениях.
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