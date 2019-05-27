Навальный: Я просто аплодирую Пашиняну (видео)
27 мая 2019 - 13:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Российский оппозиционный политик Алексей Навальный в своем очередном видео, говоря на тему новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, ситуации на территории постсоветских республик и борьбы с коррупцией, выразил свою симпатию премьер-министру Армении Николу Пашиняну.
Навальный отметил, что Пашинян начал в РА второй этап революции и планирует осуществить судебные реформы.
«Он (Пашинян) сказал, что будет бороться с коррупцией, и он идет в этом направлении. Он, например, объявил, что снимет с должностей всех судей, у которых есть решения, отмененные в Европейском суде по правам человека. Я просто аплодирую Пашиняну», - отметил Навальный.
По его словам, премьер Армении правильно поступил, и в России стоит последовать его премеру: «То, что происходит в Армении, дает большую надежду, это классно».
20 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем выступлении о реформах в судебной системе страны заявил, что пришло время для «хирургического вмешательства» в судебную систему РА. Он отметил, что в первую очередь все судьи без исключения должны подвергнуться веттингу (vetting).
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