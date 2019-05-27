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Пашинян 29 мая встретится с Путиным, Лукашенко и Токаевым в Нур-Султане

Пашинян 29 мая встретится с Путиным, Лукашенко и Токаевым в Нур-Султане
27 мая 2019 - 14:59 AMT

PanARMENIAN.Net - 29 мая в столице Казахстана Нур-Султане состоится очередное заседание высшего Евразийского экономического совета, в котором примет участие премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В рамках заседания армянский премьер встретится с президентами России, Белоруссии и Киргизии Владимиром Путиным, Александром Лукашенко и Сооронбаем Жээнбековым. В заседании примет участие также экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Председательствовать будет нынешний глава республики Касым-Жомарт Токаев, сообщила пресс-служба президента Казахстана.

Также ожидается участие президента Молдавии Игоря Додона в качестве главы государства-наблюдателя при ЕАЭС и главы Таджикистана Эмомали Рахмона в качестве почетного гостя.

Главы государств рассмотрят актуальные вопросы и перспективы развития ЕАЭС, в том числе по реализации цифровой повестки и ключевых направлений международной деятельности союза, а также обсудят основные ориентиры макроэкономической политики ЕАЭС на 2019−2020 годы.

Заседание приурочено к 25-летию идеи Нурсултана Назарбаева о евразийской интеграции и пятилетию подписания договора о Евразийском экономическом союзе. По итогам саммита планируется принятие Совместного заявления глав государств-членов высшего Евразийского экономического совета по случаю пятилетия договора о ЕАЭС, а также подписание ряда международных документов.

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