Пучдемон прошел в Европарламент

PanARMENIAN.Net - Бывший председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон и его бывший заместитель Ориол Жункерас добились избрания в Европейский парламент.

Однако пока неясно, смогут ли политики в действительности занять свои места, поскольку они оба являются фигурантами судебных разбирательств в Испании, пишет «Интерфакс» со ссылкой на El Pais.

Пучдемон сейчас находится в Бельгии, куда он бежал от испанского правосудия после референдума о независимости Каталонии, который Мадрид признал незаконным. Для того, чтобы занять место в Европарламенте, ему придется сначала вернуться в Испанию.

Жункерас сейчас находится под стражей в Испании: его обвиняют в подготовке и проведении нелегитимного референдума 2017 года о статусе Каталонии.

Между тем, адвокат Пучдемона Гонсало Бойе заявил, что его подзащитный несмотря ни на что намерен присутствовать на инаугурационной сессии 2 июля в Страсбурге. При этом он не уточнил, как именно он планирует этого добиться.

Пучдемон бежал в Бельгию вскоре после отстранения от должности главы женералитата в конце октября 2017 года. В Испании против него и ряда его сторонников были выдвинуты обвинения в сепаратизме, подстрекательстве к мятежу и финансовых махинациях после проведения референдума о независимости Каталонии, он может быть задержан при возвращении в страну.