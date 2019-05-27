В РФ люди без российского гражданства не смогут работать таксистами

PanARMENIAN.Net - Иностранные компании, работающие в сфере таксомоторных перевозок, не смогут предоставлять свои услуги на территории России, соответствующие поправки внесены ко второму чтению законопроекта об агрегаторах такси. Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по транспорту и строительству Евгений Москвичев, пишет РИА Новости.

По его словам, работать таксистами не смогут люди без российского гражданства.

«Также мы окончательно пишем в законе, что никаких иностранных водителей у нас на такси не будет. Человек без российского гражданства не будет иметь права работать в России в качестве водителя такси», - сказал Москвичев.

Таксистам также запретят ездить на легковых автомобилях старше семи лет. На левом и правом бортах передней части машины большими буквами будут размещать сведения об операторе такси и его лицензии. «По классам, маркам машин, пусть хоть золотом салон обивает,- это все уже на усмотрение перевозчика»,- сказал депутат.

По словам Москвичева, новый закон должен вступить в силу в 2019 году.

Работа над так называемым законом о такси началась в 2015 году — законопроект внесли в Госдуму, приняли в первом чтении, летом 2018 года отозвали, но затем снова внесли. В декабре документ приняли в первом чтении, отправив на доработку ко второму. Обычно на это отводится месяц, но работа над документом затянулась.