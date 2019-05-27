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Кандидат на пост генсека ОДКБ едет в Ереван

Кандидат на пост генсека ОДКБ едет в Ереван
27 мая 2019 - 18:48 AMT

PanARMENIAN.Net - Госсекретарь Совбеза Белоруссии, кандидат на пост генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась 27 мая прибудет в Армению. Об этом сообщила PanARMENIAN.Net пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

«Сегодня секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась посетит Армению. Он встретится с премьер-министром Николом Пашиняном», - сказала Нагдалян.

Зась должен приступить к исполнению обязанностей генерального секретаря ОДКБ с 1 января 2020 года.

В ноябре 2018 года Армения отозвала своего представителя, занимавшего пост генсека ОДКБ согласно очереди. Члены организации договорились не выбирать ее нового главу до января 2019 года.

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