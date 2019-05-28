Саркисян: Обеспечение безопасности и устойчивое развитие РА – задача всенародного значения

PanARMENIAN.Net - Президент Республики Армения Армен Саркисян направил послание по случаю Дня первой армянской республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Армянский народ сегодня отмечает праздник восстановления своей имеющей многовековую историю государственности – Праздник нашей Республики, символизирующий борьбу и достижения армянского народа, победу его несгибаемого духа.

Армянским народом пройден героический и славный путь формирования армянской идентичности, строительства и становления армянской государственности. Наши потери лишь укрепили наше стремление жить, наша мысль была направлена на созидание, наша сила – на утверждение мира», - говорится в послании президента.

Саркисян выразил благодарность всем тем людям, которые в 1918 году создали Первую Республику, после 1920 года строили Советскую Армению, а в 1991 году возродили независимую Республику Армению, всем тем, кто почти три десятилетия хранил и хранит ее.

«Обеспечение безопасности и устойчивое развитие Армении и армянского народа – задача всенародного значения. А всенародные задачи могут решаться только всенародными усилиями, используя все возможности и весь потенциал Армении, Арцаха и диаспоры.

Мы должны сформировать единую национальную повестку с общими, имеющими жизненное значение и важность задачами и приоритетами. Каждый из нас должен быть вовлечен в процесс принятия решений, касающихся общих вопросов.

И в этом плане бесценна роль нашей молодежи. Сегодня я обращаюсь в особенности к нашему молодому поколению, живущему в Армении, Арцахе, в разных уголках мира, с призывом сплотиться на родной земле с независимой государственностью. Сегодня у нас есть лучшая возможность жить и развиваться на собственной земле, мечтать и думать о завтрашнем дне, свести в одно целое родину как общую идею и как мощную и жизнеспособную государственную единицу.

Мы не можем позволить себе удовлетвориться своими достижениями. Сегодня у нас есть историческая возможность улучшить нашу страну, способствовать укреплению нашей родины. Сегодня, более чем когда-либо, мы можем и готовы вместе, с утроенной силой и возможностями Армении, Арцаха и диаспоры, служить Армении.

Поздравляю с нашим общим праздником в Армении, Арцахе и диаспоре. Мира, победы и успеха нам всем и каждому, нашей стране, нашему народу, каждой семье, каждому гражданину. Уверен, что история грядущих столетий нашей государственности зафиксирует новые успехи и победы, обретенные единством и творческим трудом армянского народа», - отметил Саркисян.

28 мая Армения отмечает День первой республики. 28 мая 1918 года после распада Закавказской Демократической Федеративной Республики (ЗДФР) на территории Восточной Армении была провозглашена независимая Республика Армения.