Саркисян: Обеспечение безопасности и устойчивое развитие РА – задача всенародного значения
28 мая 2019 - 12:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Республики Армения Армен Саркисян направил послание по случаю Дня первой армянской республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
«Армянский народ сегодня отмечает праздник восстановления своей имеющей многовековую историю государственности – Праздник нашей Республики, символизирующий борьбу и достижения армянского народа, победу его несгибаемого духа.
Армянским народом пройден героический и славный путь формирования армянской идентичности, строительства и становления армянской государственности. Наши потери лишь укрепили наше стремление жить, наша мысль была направлена на созидание, наша сила – на утверждение мира», - говорится в послании президента.
Саркисян выразил благодарность всем тем людям, которые в 1918 году создали Первую Республику, после 1920 года строили Советскую Армению, а в 1991 году возродили независимую Республику Армению, всем тем, кто почти три десятилетия хранил и хранит ее.
«Обеспечение безопасности и устойчивое развитие Армении и армянского народа – задача всенародного значения. А всенародные задачи могут решаться только всенародными усилиями, используя все возможности и весь потенциал Армении, Арцаха и диаспоры.
Мы должны сформировать единую национальную повестку с общими, имеющими жизненное значение и важность задачами и приоритетами. Каждый из нас должен быть вовлечен в процесс принятия решений, касающихся общих вопросов.
И в этом плане бесценна роль нашей молодежи. Сегодня я обращаюсь в особенности к нашему молодому поколению, живущему в Армении, Арцахе, в разных уголках мира, с призывом сплотиться на родной земле с независимой государственностью. Сегодня у нас есть лучшая возможность жить и развиваться на собственной земле, мечтать и думать о завтрашнем дне, свести в одно целое родину как общую идею и как мощную и жизнеспособную государственную единицу.
Мы не можем позволить себе удовлетвориться своими достижениями. Сегодня у нас есть историческая возможность улучшить нашу страну, способствовать укреплению нашей родины. Сегодня, более чем когда-либо, мы можем и готовы вместе, с утроенной силой и возможностями Армении, Арцаха и диаспоры, служить Армении.
Поздравляю с нашим общим праздником в Армении, Арцахе и диаспоре. Мира, победы и успеха нам всем и каждому, нашей стране, нашему народу, каждой семье, каждому гражданину. Уверен, что история грядущих столетий нашей государственности зафиксирует новые успехи и победы, обретенные единством и творческим трудом армянского народа», - отметил Саркисян.
28 мая Армения отмечает День первой республики. 28 мая 1918 года после распада Закавказской Демократической Федеративной Республики (ЗДФР) на территории Восточной Армении была провозглашена независимая Республика Армения.
Самое значимое
Он отметил, что в Армении не может быть судебной системы, не имеющей доверия народа.
Премьер-министр сказал, что это - угроза армянскому народу.
Эти учения организованы в контексте встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым,
Пашинян отметил, что его общение с Алиевым носило неофициальный характер.
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