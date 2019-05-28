Пашинян - Засю: С 1 января 2020 года по принципу ротации вы займете пост генсека ОДКБ

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян 28 мая принял кандидата на пост генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь Станислава Зася. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

На встрече присутствовал также посол Белоруссии в РА Игорь Назарук.

Премьер-министр приветствовал гостей в правительстве Армении и подчеркнул важность факта достижения согласия между странами-членами Организации по вопросу кандидатуры генерального секретаря ОДКБ.

«Радует, что мы пришли к согласию, что с 1 января 2020 года по принципу ротации вы займете пост генерального секретаря ОДКБ. ОДКБ является одним из важнейших элементов системы безопасности РА, и Армения заинтересована в эффективной работе этой структуры. Деятельность ОДКБ в нашем регионе должна способствовать поддержанию баланса и мира», – сказал Пашинян.

Премьер добавил, что государства-члены ОДКБ должны действовать в соответствии с буквой и духом устава Организации, и Армения привержена этим принципам. Пашинян выразил надежду, что Зась своей деятельностью будет содействовать сотрудничеству между государствами-членами ОДКБ в области безопасности и повышению эффективности обеспечения коллективной безопасности.

Зась поблагодарил Пашиняна за прием и одобрение Арменией его кандидатуры на пост генсека ОДКБ. Он отметил, что за время своего пребывания в этой должности он приложит максимум усилий для повышения эффективности деятельности ОДКБ и развития сотрудничества между государствами-членами.

Собеседники обсудили вопросы, связанные с сотрудничеством в рамках ОДКБ. Были затронуты вызовы безопасности, военно-техническое взаимодействие, вопросы поддержания военного баланса в регионе и пр.

Пашинян отметил, что Армения настроена в атмосфере диалога продолжить совместную работу – в направлении разработки эффективной повестки дня и развития взаимовыгодного сотрудничества.

Станислав Зась еще раз подчеркнул, что, заняв с 1 января 2020 года пост генерального секретаря ОДКБ, поставит свою деятельность на службу достижению именно этих целей и укреплению сотрудничества между государствами-членами в сфере безопасности.

Он также поздравил премьер-министра Армении и армянский народ с Праздником Республики, пожелав мира, благополучия и процветания.

В ноябре 2018 года Армения отозвала своего представителя, занимавшего пост генсека ОДКБ согласно очереди. Члены организации договорились не выбирать ее нового главу до января 2019 года.