Премьер РА и сопредседатели МГ ОБСЕ подчеркнули важность реализации венских договоренностей

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян 27 мая принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ – Игоря Попова (Россия), Эндрю Шефера (США), Стефана Висконти (Франция) – и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

Собеседники обсудили процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта, в том числе вопросы формирования способствующей установлению мира атмосферы. В данном контексте была подчеркнута важность реализации достигнутых на саммите в Вене договоренностей. В этом плане была подчеркнута необходимость укрепления режима прекращения огня и исключения вызывающих эскалацию действий.

Пашинян и сопредседатели Минской группы ОБСЕ коснулись возможностей реализации шагов в гуманитарной сфере, а также мероприятий по активизации контактов между людьми.