Премьер РА и сопредседатели МГ ОБСЕ подчеркнули важность реализации венских договоренностей
28 мая 2019 - 12:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян 27 мая принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ – Игоря Попова (Россия), Эндрю Шефера (США), Стефана Висконти (Франция) – и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.
Собеседники обсудили процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта, в том числе вопросы формирования способствующей установлению мира атмосферы. В данном контексте была подчеркнута важность реализации достигнутых на саммите в Вене договоренностей. В этом плане была подчеркнута необходимость укрепления режима прекращения огня и исключения вызывающих эскалацию действий.
Пашинян и сопредседатели Минской группы ОБСЕ коснулись возможностей реализации шагов в гуманитарной сфере, а также мероприятий по активизации контактов между людьми.
Самое значимое
Он отметил, что в Армении не может быть судебной системы, не имеющей доверия народа.
Премьер-министр сказал, что это - угроза армянскому народу.
Эти учения организованы в контексте встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым,
Пашинян отметил, что его общение с Алиевым носило неофициальный характер.
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