Президент Арцаха: Наш долг – сделать все для усиления армянской независимой государственности
28 мая 2019 - 13:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 28 мая направил поздравительное послание по случаю Дня первой армянской Республики. Об этом сообщает пресс-служба президента Арцаха.
«Сегодня праздник для всех армян в Армении, Арцахе и диаспоре, на родине и за ее пределами. Трудно представить, что было бы с нашим народом, если в 1918 году не была бы создана Первая Республика Армения, если бы наши деды не оказали героического сопротивления врагу и не одержали бы славных побед в Сардарапате, Баш-Апаране, Каракилисе.
Эти победы многим казались немыслимыми и невероятными, но не нам. Армянский народ, переживший недавно геноцид, потерявший свою родину и земли, не имел другого выхода. Он должен был выпрямить спину и продолжить свой многовековой путь. Продолжить его с достоинством и в присущей армянам манере», - говорится в послании президента.
Отмечается, что то же случилось и в годы Арцахской освободительной борьбы, когда объединилось все армянство, не позволив произойти новому геноциду.
«Мы сплотились и пополнили ряд величайших майских побед, освободили древний город-крепость Шуши, защитили и обустроили землю наших предков. Сегодня наш долг – совместными усилиями сделать все возможное для последовательного усиления армянской независимой государственности, развития родины, укрепления нашего триединства.
Вновь поздравляю весь наш народ с этим важнейшим праздником и желаю мира, больших успехов, новых побед и достижений», - отметил Саакян.
28 мая Армения отмечает День первой республики. 28 мая 1918 года после распада Закавказской Демократической Федеративной Республики (ЗДФР) на территории Восточной Армении была провозглашена независимая Республика Армения.
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