Президент Сербии призвал депутатов признать «горькую правду» о Косово

PanARMENIAN.Net - Сербии необходимо признать факт, что Белград не обладает каким-либо контролем над Косово. Об этом в выступлении перед членами сербского парламента заявил президент страны Александр Вучич.

Президент Сербии выступил на специальной сессии парламента, посвященной проблеме взаимоотношений с Косово. В ходе выступления он призвал депутатов к выбору между «сладкой ложью и горькой правдой».

«Без этого мы не узнаем реальное положение дел в Косово, в Метохии, кто ими управляет и какое положение сербов в Косово и Метохии», — сказал Вучич, пишет РБК со ссылкой на РТС.

Необходимо также признать, подчеркнул он, что Сербия потерпела крупное национальное поражение, потеряла территорию и понесла значительные экономические потери.

«Я решил не продолжать ложь и самообман, я сказал всем, что нет власти Сербии, нет нашего правительства в Косово и Метохии, что крайне важно для здравоохранения и образования, и мы должны прекратить обманывать нашу собственную общественность», — сказал Вучич.

По словам сербского лидера, существует два сценария решения косовской проблемы. Первый — это сохранение статус-кво и «замороженный конфликт». Второй — нормализация отношений между Белградом и Приштиной. Вучич подчеркнул, что сам выступает за второй путь.

30 апреля глава Косово Хашим Тачи потребовал от Белграда признать независимость государственного образования. «Требования или мечты о том, что на севере Косово может быть создано сообщество с исполнительной властью по модели Сербской Республики (в составе Боснии и Герцеговины), никогда не будут реализованы», — написал он в своем Facebook.В декабре в Косово был принят закон о формировании собственной армии. Ее численность составит около 5 тыс. человек.

Косово, большинство жителей которого являются этническими албанцами, провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. С тех пор его независимость признали более 110 государств, в то время как Сербия по-прежнему считает Косово одной из своих провинций. После окончания войны в Косово в 1999 году безопасность в этом регионе обеспечивают военнослужащие НАТО из миссии KFOR, в которой в настоящее время задействованы более 4000 солдат и офицеров.