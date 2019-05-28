В Японии мужчина напал с ножом на школьников: Погибла девочка
28 мая 2019 - 15:27 AMT
PanARMENIAN.Net - В японском городе Кавасаки под Токио мужчина с ножом напал на группу учеников начальных классов частной школы Каритас, когда они ждали школьный автобус.
Первоначально полиция сообщала, что в результате 13 учениц 6–7 лет и трое сопровождавших их взрослых пострадали. Отмечалось, что у одного ребенка и одного взрослого нет признаков жизни. Позже полиция подтвердила гибель девочки, пишут «Ведомости» со ссылкой на агентство Kyodo.
Нападавшим оказался мужчина 40–50 лет. После нападения на детей он нанес себе ранения. Какое-то время он находился в критическом состоянии, но позже умер, не приходя в сознание.
Инцидент произошел примерно в 7:45 утра по местному времени на станции Ноборито. На месте преступления полиция обнаружила два ножа. Сейчас следователи пытаются установить личность подозреваемого.
Самое значимое
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Три взрыва произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, три — в церквях
Группа компаний объявила о пожертвовании рекордной суммы в 200 миллионов евро на восстановление парижского собора.
Partner news
Последние новости
Умер основатель Human Rights Watch Роберт Бернштейн Ему было 96 лет. Смерть Бернштейна подтвердил его сын Питер.
Экс-супруга Безоса отдаст половину своего состояния на благотворительность Безос заявила, что у нее после развода появилось «чрезмерное количество денег», которыми она хотела бы поделиться
Президент Сербии призвал депутатов признать «горькую правду» о Косово Президент Сербии выступил на специальной сессии парламента, посвященной проблеме взаимоотношений с Косово
Президент Арцаха: Наш долг – сделать все для усиления армянской независимой государственности Отмечается, что то же случилось и в годы Арцахской освободительной борьбы, когда объединилось все армянство, не позволив произойти новому геноциду.