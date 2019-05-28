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В Японии мужчина напал с ножом на школьников: Погибла девочка

В Японии мужчина напал с ножом на школьников: Погибла девочка
28 мая 2019 - 15:27 AMT

PanARMENIAN.Net - В японском городе Кавасаки под Токио мужчина с ножом напал на группу учеников начальных классов частной школы Каритас, когда они ждали школьный автобус.

Первоначально полиция сообщала, что в результате 13 учениц 6–7 лет и трое сопровождавших их взрослых пострадали. Отмечалось, что у одного ребенка и одного взрослого нет признаков жизни. Позже полиция подтвердила гибель девочки, пишут «Ведомости» со ссылкой на агентство Kyodo.

Нападавшим оказался мужчина 40–50 лет. После нападения на детей он нанес себе ранения. Какое-то время он находился в критическом состоянии, но позже умер, не приходя в сознание.

Инцидент произошел примерно в 7:45 утра по местному времени на станции Ноборито. На месте преступления полиция обнаружила два ножа. Сейчас следователи пытаются установить личность подозреваемого.

Ссылки по теме:
Vedomosti.ru: В Японии неизвестный напал с ножом на учеников начальных классов
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