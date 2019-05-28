Экс-супруга Безоса отдаст половину своего состояния на благотворительность
28 мая 2019 - 15:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса Маккензи Безос присоединилась к инициативе Уоррена Баффетта отдавать половину своего состояния на благотворительность.
Безос заявила, что у нее после развода появилось «чрезмерное количество денег» (около 36 млрд долларов), которыми она хотела бы поделиться. «Мой подход к филантропии останется продуманным. Это потребует времени и усилий, но я не намерена ждать и не остановлюсь, пока мой сейф не останется пустым», - заявила Безос, пишет «Ъ» со ссылкой на Financial Times.
Общее число участников инициативы уже превысило 200 человек. Среди тех, кто уже присоединился к Уоррену Баффетту,— Билл Акман, Майкл Блумберг, Марк Цукерберг, Ричард Брэнсон и Карл Айкан.
Джефф и Маккензи Безос объявили о разводе в январе 2019 года. По условиям раздела имущества, согласованным в апреле, Маккензи уступила своему бывшему супругу все акции газеты Washington Post и космической компании Blue Origin, а также отказалась от требований на 75% их совместной доли в Amazon и передала Джеффу Безосу право голосовать ее пакетом акций. В итоге в ее распоряжении оказались 25% акций Amazon, которые на тот момент оценивались в $36 млрд.
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