WWF запустил трансляцию разложения пластиковой бутылки длительностью 450 лет
28 мая 2019 - 17:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Всемирный фонд дикой природы (WWF) запустил прямую трансляцию с пластиковой бутылкой. Стрим будет длиться 450 лет. Именно столько времени понадобится пластику для полного разложения.
WWF таким образом пытается достучаться до жителей планеты и властей стран, которые не занимаются вопросами переработками пластика, пишет Ferra.ru.
Авторы стрима утверждают, что полностью бутылка должна исчезнуть через 450 лет. Но процесс разложения может занять и больше времени: все зависит от состава пластика. Трансляция будет продолжаться до тех пор, пока от бутылки ничего не останется.
Уже больше 490 тысяч человек, зрителей стрима, подписали петицию, целью которой заключение мирового соглашения, которое запретило бы загрязнять Мировой океан пластиком.
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