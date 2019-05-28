Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины

PanARMENIAN.Net - Президент Украины Владимир Зеленский вернул бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили украинское гражданство. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Зеленский отменил решение бывшего президента Украины Петра Порошенко о лишении Саакашвили гражданства, пишет «Дождь».

«Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине!», — написал Саакашвили в фейсбуке.

22 мая Саакашвили написал письмо Зеленскому, в котором попросил вернуть ему гражданство Украины. Он называл решение о лишении его гражданства незаконным, так как конституция страны запрещает это делать, а «по международному праву нельзя оставлять человека вообще без гражданства».

Саакашвили получил украинское гражданство в мае 2015 года. В 2017 году Петр Порошенко свои указом лишил бывшего президента Грузии гражданства. В миграционной службе Украины тогда заявили, что такое решение связано с ложными данными, которые указал Саакашвили в анкете.

Позже украинские суд отказали политику в предоставлении статуса беженца, после чего его выдворили из страны.