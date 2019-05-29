В Баку полиция остановила фанатов в футболках с фамилией Мхитаряна (видео)
29 мая 2019 - 10:04 AMT
PanARMENIAN.Net - Полицейские в Баку остановили двух болельщиков «Арсенала», которые были одеты в футболки с фамилией полузащитника сборной Армении и лондонского клуба Генриха Мхитаряна на спине.
На видео на телеканале Sky Sports видно, как сотрудники полиции остановили двух болельщиков. Один из полицейских передал какую-то информацию по рации, после чего болельщиков отпустили. По данным телеканала, болельщики прибыли из Таиланда.
29 мая в Баку состоится финальный матч Лиги Европы, в котором сыграют «Челси» и «Арсенал». Мхитарян не примет участия в игре – он не поехал в Баку из соображений безопасности.
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«Мы тщательно изучили все варианты участия Мхитаряна в матче в Баку, но после обсуждения этого вопроса с игроком и его семьей решили, что он не поедет с нами», - говорится в заявлении «Арсенала».
«Я не знаю о причине проблемы между двумя странами, но мы сделаем все, чтобы Мхитарян отправился в Баку. Он хорошо сыграл в последней игре «Арсенала», - сказал тренер
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