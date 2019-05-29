В Баку полиция остановила фанатов в футболках с фамилией Мхитаряна

PanARMENIAN.Net - Полицейские в Баку остановили двух болельщиков «Арсенала», которые были одеты в футболки с фамилией полузащитника сборной Армении и лондонского клуба Генриха Мхитаряна на спине.

На видео на телеканале Sky Sports видно, как сотрудники полиции остановили двух болельщиков. Один из полицейских передал какую-то информацию по рации, после чего болельщиков отпустили. По данным телеканала, болельщики прибыли из Таиланда.

29 мая в Баку состоится финальный матч Лиги Европы, в котором сыграют «Челси» и «Арсенал». Мхитарян не примет участия в игре – он не поехал в Баку из соображений безопасности.