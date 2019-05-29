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Назарбаев - Пашиняну: Между Казахстаном и Арменией никогда не было никаких проблем

Назарбаев - Пашиняну: Между Казахстаном и Арменией никогда не было никаких проблем
29 мая 2019 - 11:14 AMT

PanARMENIAN.Net - Находящийся с рабочим визитом в Казахстане премьер-министр Армении Никол Пашинян в Нур-Султане 28 мая встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

«Между Казахстаном и Арменией никогда не было никаких проблем, кроме добрых отношений. Армянская диаспора является мостом, живущие здесь армяне – наши граждане, казахстанцы. Они объединяют нас. В последнее время торговля выросла между нашими странами, но из-за плохой логистики эта сфера страдает. Нам есть чем обмениваться: то, что у вас есть, у нас нет, то, что у нас есть, у вас нет, поэтому в этом направлении надо поработать.

Вы знаете, что я, сильно подумав, принял это решение. Когда подойдете к моему опыту и достигнете моего возраста, вы поймете меня лучше. 20 июня будет тридцать лет, как я являюсь первым руководителем Казахстана», - отметил Назарбаев.

Он выразил уверенность, что при новом президенте Казахстана отношения с Арменией «будут такими же хорошими, как и раньше»․

«Между нашими странами очень хорошие политические отношения, к сожалению, в сфере экономики у нас довольно небольшие объемы. Я думаю, что сейчас есть возможность поработать над этим, потому что в 21-м веке создаются все новые и новые возможности. И главное, что у наших государств, наших народов и правительств есть политическая воля развивать наши отношения, потому что мы были связаны, как народы, в советское время, и после распада Советского Союза мы фактически участвовали во всех совместных проектах на постсоветском пространстве. У нас очень теплые, хорошие отношения, и в этом деле велик ваш личный вклад, и я надеюсь и уверен, что этот дух продолжится и впредь», - отмети Пашинян.

Никол Пашинян и Нурсултан Назарбаев обменялись мнениями по вопросам армяно-казахстанских отношений, коснулись процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта и подчеркнули важность регионального мира и стабильности.

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