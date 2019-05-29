Huawei подала на США в суд
29 мая 2019 - 10:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Телекоммуникационная компания Huawei 29 мая подала иск в США с требованием признать антиконституционным включение концерна в черный список, а также запрет на приобретение технологий американских IT-компаний.
В концерне утверждают, что власти США не смогли предоставить доказательств того, что Huawei представляет угрозу безопасности, пишет Deutsche Welle.
В Huawei намерены ходатайствовать о рассмотрении дела в упрощенном порядке судопроизводства. В концерне считают, что ограничения против нее вводились для лишения компании публичных прав, в том числе, права на судебное разбирательство, что противоречит конституции США.
Министерство торговли США 17 мая объявило о намерении внести Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. Компанию обвиняют, в частности, в воровстве технологий, шпионаже и продаже американских комплектующих в Иран вопреки санкциям против этой страны. Действия американских властей привели к тому, что многие IT-компании прекратили сотрудничество с китайским концерном.
Самое значимое
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Три взрыва произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, три — в церквях
Группа компаний объявила о пожертвовании рекордной суммы в 200 миллионов евро на восстановление парижского собора.
Partner news
Последние новости
«Барселона» хочет вернуть Неймара По информации источника, каталонцы начали переговоры о трансфере бразильца
Познер: Поехал бы в Карабах, чтобы азербайджанцы поняли - мое сердце на этой стороне, а не той При этом Познер заявил, что его не волнует «черный список» Баку, более того, он вызывает у него лишь улыбку.
Президент Арцаха обсудил с сопредседателями МГ ОБСЕ необходимость участия НКР в переговорах Были обсуждены вопросы, касающиеся урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, ситуации на границе между Арцахом и Азербайджаном, а также последних тенденций.
Назарбаев - Пашиняну: Между Казахстаном и Арменией никогда не было никаких проблем Он выразил уверенность, что при новом президенте Казахстана отношения с Арменией «будут такими же хорошими, как и раньше»․