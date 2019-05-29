Президент Арцаха обсудил с сопредседателями МГ ОБСЕ необходимость участия НКР в переговорах

PanARMENIAN.Net - 28 мая президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (РФ), Стефана Висконти (Франция), Эндрю Шофера (США), личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика и сопровождающих их должностных лиц. Об этом сообщает пресс-служба президента НКР.

Были обсуждены вопросы, касающиеся урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, ситуации на границе между Арцахом и Азербайджаном, а также последних тенденций.

Саакян в очередной раз подтвердил приверженность официального Степанакерта мирному урегулированию азербайджано-карабахского конфликта под эгидой Минской группы ОБСЕ, вновь подчеркнув необходимость восстановления полноценного переговорного формата и участия Арцаха во всех этапах урегулирования конфликта.