Познер: Поехал бы в Карабах, чтобы азербайджанцы поняли - мое сердце на этой стороне, а не той

PanARMENIAN.Net - Российский журналист Владимир Познер сожалеет, что во время недавнего визита в Армению не смог найти время и поехать в Нагорный Карабах. Об этом он рассказал в интервью Общественному телевидению Армении.

«К сожалению, я не бывал в Нагорном Карабахе. С удовольствием поехал бы, но не успел. Поехал бы, чтобы выразить свою позицию, чтобы все, в том числе и господа азербайджанцы поняли, что мое сердце на этой стороне, а не той», – отметил Познер, пишет Pozneronline.ru.

При этом Познер заявил, что его не волнует «черный список» Баку, более того, он вызывает у него лишь улыбку.

«Ну включат меня в черный список, и что с того? Думаю, что я продолжу спокойно спать по ночам», – подчеркнул журналист.

Власти Азербайджана включают в так называемый «черный список» лиц, которые посещают Нагорный Карабах. В настоящее время в список Азербайджана включены имена 803 иностранных граждан, в том числе мировых звезд.

Познер отметил, что с большой симпатией относится к Армении и армянам, считает армян очень умными. Он подчеркнул, что его привлекает уникальная способность армян жить и выживать в сложных условиях. Также ему нравится умение армян радоваться жизни несмотря ни на что.

Познер также поделился впечатлениями от общения с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По его словам, для главы правительства остается очень важным, если не самым важным его профессия журналиста.

«Я даже подумал сказать ему, что нельзя быть одновременно и журналистом, и премьером. Он очень простой человек в общении, и с ним приятно беседовать. Он обладает умением слушать, это редко бывает у людей с таким статусом. Очень симпатичный человек», – сказал Познер.

Познер находился в Армении 22-25 мая. Он провел мастер-класс для студентов Российско-Армянского университета и других вузов, после презентовал армянский перевод своей книги «Прощание с иллюзиями», а также встречался с представителями интеллигенции и представителями медиасферы.