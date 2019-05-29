Меркель останется на посту канцлера Германии до 2021 года

PanARMENIAN.Net - Ангела Меркель подтвердила намерение оставаться на посту канцлера Германии до 2021 года, когда истекает срок нынешнего законодательного периода.

«Я готова — и это я пообещала людям — проработать канцлером до конца этого законодательного периода»,— заявила политик в интервью CNN, пишет «Ъ».

Ранее о том, что Меркель может уйти в отставку в ближайшее время, сообщили источники Bloomberg. Предполагалось, что канцлер может объявить о своем уходе после выборов в Европарламент.

О своем решении уйти из политики Ангела Меркель объявила в октябре 2018 года. Это заявление она сделала после больших потерь на региональных выборах в Гессене, где ХДС показал рекордно низкий результат. По мнению Меркель, ее уход с должности главы партии «влечет за собой гораздо больше шансов, чем рисков для страны и партии».