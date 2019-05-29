Звезда «Игры престолов» попал в реабилитационный центр из-за окончания сериала
29 мая 2019 - 12:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Исполнитель роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов» Кит Харингтон обратился в центр реабилитации для того, чтобы справиться с алкоголизмом и стрессом. Как сообщает Page Six со ссылкой на источники, актеру понадобилась помощь из-за окончания сериала.
«Он понял, что «это конец», это было то, над чем они так усердно работали на протяжении нескольких лет», - рассказал изданию друг актера.
По информации издания, Харингтон находится в оздоровительном центре в штате Коннектикут около месяца. Он приехал учреждение за несколько недель до выхода финальной серии заключительного сезона «Игры престолов», пишет ТАСС.
Актер проходит психологические тренинги, практикует медитацию для борьбы со стрессом и негативными эмоциями. Месяц пребывания в центре стоит $120 тыс.
«Харингтон решил использовать перерыв в своем графике, как возможность провести некоторое время в оздоровительном центре, чтобы решить некоторые свои проблемы», - отметил представитель актера.
Сериал создан по мотивам цикла романов «Песнь льда и пламени» (A Song of Ice and Fire) Джорджа Мартина.
Первая серия вышла на экраны 17 апреля 2011 года. С тех пор сериал приобрел большую популярность во всем мире, премьеру заключительной серии финального восьмого сезона 19 мая посмотрели рекордные 19,3 млн человек.
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