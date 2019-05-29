«Барселона» хочет вернуть Неймара

PanARMENIAN.Net - Испанская «Барселона» желает вернуть нападающего Неймара, ныне выступающего за французский ПСЖ. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте журналиста Жерара Ромеро.

По информации источника, каталонцы начали переговоры о трансфере бразильца. Частью сделки может стать полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле. В случае успеха француз переедет в Париж. Отмечается, что переговоры находятся на ранней стадии, пишет Lenta.ru.

27 мая сообщалось, что купить Неймара хочет мадридский «Реал». По информации испанских СМИ, мадридцы готовы предложить игроку зарплату в 70 миллионов евро в год. В парижской команде Неймар зарабатывает около 36,5 миллиона евро в год.

Неймар выступает за ПСЖ с лета 2017 года. Тогда за его трансфер парижане заплатили «Барселоне» рекордную сумму — 222 миллиона евро. В составе нынешнего клуба бразилец дважды выиграл чемпионат Франции. В сезоне-2018/19 27-летний форвард провел за ПСЖ 28 матчей, в которых забил 23 мяча и отдал 13 голевых передач.