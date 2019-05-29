Пашинян: Мы заинтересованы в максимально продуктивном участии Армении в ЕАЭС

PanARMENIAN.Net - В рамках рабочего визита в Казахстан премьер-министр Армении Никол Пашинян 29 мая в Нур-Султане, во Дворце Независимости, принял участие в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета. Заседание было посвящено 5-летию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе, сообщает пресс-служба правительства РА.

«Мы настроены на максимально продуктивное участие Армении в ЕАЭС и будем прилагать все усилия для усовершенствования механизмов сотрудничества и практического достижения четырех свобод. По вопросам повестки сегодняшнего заседания хотел бы отметить следующее: как председательствующая страна, Армения придает особую важность расширению внешнеэкономических связей Евразийского экономического союза... Республика Армения, как я уже не раз отмечал, активно участвует и поддерживает процесс создания и реализации цифровой повестки ЕАЭС. Придаем особую значимость деятельности групп по созданию специальных правовых режимов «регулятивных песочниц», по организации работ электронного документооборота, цифровых транспортных коридоров, а также по созданию центров цифрового развития», - заявил премьер.

Он выразил уверенность, что динамичное развитие работы, проводимой в рамках цифровой повестки ЕАЭС и направленной на расширение возможностей государств-членов, будет способствовать повышению уровня сотрудничества и создаст комфортные условия для бизнеса, а движение по намеченному направлению позволит государствам-членам повысить свою конкурентоспособность, увеличить торговлю товарами и услугами как между государствами-членами, так и с третьими странами.

«Формирование общего электроэнергетического рынка Союза позволит государствам-членам наладить сотрудничество на основе принципов равноправия, взаимной выгоды, обеспечения добросовестной конкуренции, исходя из экономических интересов производителей и потребителей электрической энергии. В этой связи Республика Армения приветствует подписание Протоколов о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе, подготовленных с целью дополнения Методологии осуществления межгосударственной передачи электрической энергии между государствами-членами, учитывая особенности присоединения к ЕАЭС Республики Армения и Кыргызской Республики.

Вносимые в Методологию изменения позволят формировать принципы планирования, определения и согласования объемов поставки электроэнергии между государствами-членами. Они также позволят сформулировать принципы сотрудничества между системными операторами государств-членов и третьих стран», - заявил Пашинян.

На заседании были обсуждены основные направления международной деятельности ЕАЭС в 2018 г., основные ориентиры макроэкономической политики государств ЕАЭС на 2019–2020 гг. Были затронуты вопросы реализации цифровой повестки ЕАЭС, о результатах мониторинга исполнения в 2017–2018 годах государствами-членами ЕАЭС положений, предусмотренных Правилами регулирования торговли услугами, учреждения и деятельности, а также о реализации планов либерализации по отдельным секторам услуг в рамках ЕАЭС. Подписаны «Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (в части формирования общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза)», «Протокол о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года» и «Соглашение о механизме прослеживаемости товаров, ввезённых на таможенную территорию Евразийского экономического союза»․

Также подписан Протокол о внесении изменения в Протокол об условиях и переходных положениях по применению Киргизской Республикой Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, отдельных международных договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, и актов органов Евразийского экономического союза в связи с присоединением Киргизской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанный 8 мая 2015 года. Были обсуждены зафиксированные в итоге подписания торговых соглашений между ЕАЭС и третьими странами результаты и дальнейшие шаги в этом направлении.

Был представлен годовой отчет Евразийской экономической комиссии о состоянии конкуренции на трансграничных рынках и мерах, принимаемых по пресечению нарушений общих правил конкуренции на них.

Принято решение о проведении следующего заседания Высшего Евразийского экономического совета 1 октября 2019 года в Ереване.