Премьер РА: ЕАЭС ведет переговоры с Сингапуром, Сербией, Египтом, Израилем и Индией

PanARMENIAN.Net - В рамках рабочего визита в Казахстан премьер-министр Армении Никол Пашинян 29 мая в Нур-Султане, во Дворце Независимости, принял участие в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета. Заседание было посвящено 5-летию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе, сообщает пресс-служба правительства РА.

«Как председательствующая страна, Армения придает особую важность расширению внешнеэкономических связей Евразийского экономического союза. Мы нацелены на эффективное завершение переговоров с Сингапуром, Сербией, Египтом, Израилем и Индией. Соглашения с Ираном и Китаем уже ратифицированы Национальным Собранием Армении.

Хотел бы проинформировать вас, что в ходе моего недавнего визита в Пекин, на встречах с председателем и премьером Китая, соглашение о сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом упоминалось как один из ключевых факторов, способствующих росту экономического сотрудничества между нашими двумя странами», - отметил премьер.

Он отметил прогресс, достигнутый в переговорах с Сингапуром, несмотря на то, что они, по сути, ведутся по трем отдельным направлениям – по товарам, услугам и инвестициям.

«Принимая во внимание, что переговоры по Соглашению о свободной торговле уже практически завершены, а переговоры по Соглашению о торговле услугами и инвестициями находятся в пред-финальной стадии, считаю важным приложить все усилия для подписания пакета соглашений с Сингапуром уже в этом году.

Хочу также проинформировать, что в июле этого года я планирую посетить Сингапур с визитом, в ходе которого сделаю все возможное для обеспечения прогресса в этом направлении», - заявил Пашинян.