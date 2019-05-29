Huawei запустит собственную ОС только в конце 2019 года
29 мая 2019 - 16:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Huawei не сможет выпустить в июне собственную операционную систему, которая заменит Android на ее смартфонах.
Представители Huawei подтвердили, что мобильная платформа HongMeng станет готова к запуску в Китае только в конце 2019 года, а международный релиз можно ожидать только в 2020 году, пишет Ferra.ru.
ОС Hongmeng названа в честь одного персонажа даосской книги притч «Чжуан-цзы». Персонаж Хун Мэн олицетворяет собой первозданный хаос.
ОС разрабатывается не только для смартфонов и планшетов, она также подойдет для компьютеров, телевизоров, смарт-часов и других устройств. Hongmeng получит поддержку приложений Android, которые пользователи смогут устанавливать через магазин приложений Huawei AppGallery.
Пока Huawei не выпустила собственную операционку, ей придется довольствоваться открытой версией Android без сервисов Google. На первое время Google дала китайской компании отсрочку.
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