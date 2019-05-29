Партия Саакашвили планирует участвовать в выборах в Верховную раду Украины
29 мая 2019 - 17:20 AMT
PanARMENIAN.Net - Партия «Рух новых сил» Михаила Саакашвили намерена участвовать во внеочередных выборах в Верховную раду на Украине. Об этом сообщил один из лидеров партии Давид Сакварелидзе.
Сакварелидзе назвал правильным решение президента Украины Владимира Зеленского провести досрочные парламентские выборы. По его словам, в действующей Верховной раде «нет ни коалиций, ни идей, ни нормальных, вменяемых людей, которые готовы на какие-то изменения», пишут «Ведомости».
28 мая Зеленский подписал указ, которым вернул украинское гражданство Михаилу Саакашвили. Он был лишен его в 2017 году из-за ложных данных в анкете.
Зеленский распустил Верховную раду 21 мая, на следующий день после вступления в должность. Внеочередные выборы в украинский парламент пройдут 21 июля.
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