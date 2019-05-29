Евросоюз рассказал об ухудшении ситуации с экономикой и судебной системой в Турции
29 мая 2019 - 18:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Европейский Союз признал, что за последнее время в Турции ухудшилась ситуация с экономикой и судебной системой. Об этом говорится в очередном докладе Еврокомиссии, оценивающим перспективы присоединения Турции к ЕС.
«Турецкая судебная система находится в начальной стадии готовности (к вхождению в ЕС). Рекомендации предыдущих отчетов не были учтены и реализованы, отмечается дальнейшее значительное ухудшение», — говорится в документе, пишет Lenta.ru.
Там же отмечается плачевное состояние экономики страны. «Продолжилось ухудшение состояния турецкой экономики, что вызывает озабоченность в отношении функционирования рыночной системы», — отметили эксперты Еврокомиссии. Они также сообщили, что ситуация стала хуже в области прав человека и верховенства права. В итоговой части отмечается, что переговоры о вхождении страны Евросоюза зашли в тупик.
В феврале президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страну не принимают в Евросоюз из-за того, что она мусульманская.
Турция пытается войти в состав Европейского Союза с 2005 года и постоянно ведет переговоры. Некоторые члены ЕС — например, Германия — выступают против присоединения относительно бедной мусульманской страны. Берлин, в частности, настаивает на поиске формулы привилегированного партнерства, не включающее в себя вхождение в состав Евросоюза.
Отношения ЕС и Турции ухудшились после попытки вооруженного переворота в стране в июле 2016 года. Евросоюз раскритиковал реакцию турецких властей и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в союз.
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