Лига Европы в Баку: «Челси» разгромил «Арсенал»

PanARMENIAN.Net - Лондонский «Челси» стал победителем Лиги Европы УЕФА-2018/19.

В финальном матче в Баку «Челси» нанес поражение «Арсеналу» со счетом 4:1.

Все голы были забиты во время второго тайма. Команда, возглавляемая Маурицио Сарри, довела счет до крупного к середине второго тайма, вскоре позволила сопернику, забив мяч, вернуть надежду на интригу. Но в следующей же атаке «Челси» восстановил отрыв в три мяча, пишет «Интерфакс».

Голы в составе победителей провели Оливье Жиру (49), Педро Родригес (60), Эден Азар (65 – с пенальти, 72). В составе «Арсенала» отличился Алекс Айуоби.

«Челси» выиграл Лигу Европы во второй раз, ранее он это сделал в 2013 году. Кроме того, из международных трофеев он завоевывал Лигу чемпионов (2012), Кубок обладателей Кубков (1971, 1998), Суперкубок УЕФА (1998).

Полузащитник сборной Армении и лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян не принял участия в игре – он не поехал в Баку из соображений безопасности.