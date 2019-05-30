Лига Европы в Баку: «Челси» разгромил «Арсенал»
30 мая 2019 - 10:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Лондонский «Челси» стал победителем Лиги Европы УЕФА-2018/19.
В финальном матче в Баку «Челси» нанес поражение «Арсеналу» со счетом 4:1.
Все голы были забиты во время второго тайма. Команда, возглавляемая Маурицио Сарри, довела счет до крупного к середине второго тайма, вскоре позволила сопернику, забив мяч, вернуть надежду на интригу. Но в следующей же атаке «Челси» восстановил отрыв в три мяча, пишет «Интерфакс».
Голы в составе победителей провели Оливье Жиру (49), Педро Родригес (60), Эден Азар (65 – с пенальти, 72). В составе «Арсенала» отличился Алекс Айуоби.
«Челси» выиграл Лигу Европы во второй раз, ранее он это сделал в 2013 году. Кроме того, из международных трофеев он завоевывал Лигу чемпионов (2012), Кубок обладателей Кубков (1971, 1998), Суперкубок УЕФА (1998).
Полузащитник сборной Армении и лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян не принял участия в игре – он не поехал в Баку из соображений безопасности.
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«Мы тщательно изучили все варианты участия Мхитаряна в матче в Баку, но после обсуждения этого вопроса с игроком и его семьей решили, что он не поедет с нами», - говорится в заявлении «Арсенала».
«Я не знаю о причине проблемы между двумя странами, но мы сделаем все, чтобы Мхитарян отправился в Баку. Он хорошо сыграл в последней игре «Арсенала», - сказал тренер
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