Макрон - Алиеву: Франция привержена мирному урегулированию карабахского конфликта
30 мая 2019 - 11:08 AMT
PanARMENIAN.Net - Франция остается привержена мирному урегулированию карабахского конфликта. Об этом говорится в поздравительном послании президента Франции Эмманюэля Макрона президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Национального Дня 28 мая.
«Позвольте еще раз подчеркнуть решительную, полную и непредвзятую приверженность Франции в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ к обязательству по справедливому и долгосрочному разрешению нагорно-карабахского конфликта путем переговоров», — подчеркнул Макрон, пишет Minval.az.
Президент Франции также заверил Алиева в решимости еще «большего укрепления отношений между Баку, Парижем и Европейским Союзом».
Самое значимое
28 мая 1918 года после распада Закавказской Демократической Федеративной Республики (ЗДФР) на территории Восточной Армении была провозглашена независимая Республика Армения
Никол Пашинян заявил о важности вернуть Нагорный Карабах за стол переговоров
Соглашение от 12 мая 1994 года имеет ключевое значение, так как положило конец развязанной азербайджанскими властями войне, перевело конфликт в политико-дипломатическое русло
После принятия заявления члены Конгресса минутой молчания почтили память жертв Геноцида армян.
Partner news
Последние новости
Роулинг выпустит 4 новых рассказа по «Гарри Поттеру» В новых произведениях автор сфокусировалась на уроках, преподаваемых в школе чародейства и волшебства Хогвартс
Канцлером Австрии впервые назначена женщина Она будет возглавлять переходное правительство до досрочных выборов в сентябре
Песня The Beatles признана лучшей в истории человечества Вторую строчку заняла композиция Bridge Over Troubled Water от дуэта Simon & Garfunkel, вышедшая в 1970 году.
«Очередная дезинформация»: Минобороны Арцаха - о сведениях об убитом азербайджанском солдате «Это очередная дезинформация», - сказал Асратян