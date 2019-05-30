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Макрон - Алиеву: Франция привержена мирному урегулированию карабахского конфликта

Макрон - Алиеву: Франция привержена мирному урегулированию карабахского конфликта
30 мая 2019 - 11:08 AMT

PanARMENIAN.Net - Франция остается привержена мирному урегулированию карабахского конфликта. Об этом говорится в поздравительном послании президента Франции Эмманюэля Макрона президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Национального Дня 28 мая.

«Позвольте еще раз подчеркнуть решительную, полную и непредвзятую приверженность Франции в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ к обязательству по справедливому и долгосрочному разрешению нагорно-карабахского конфликта путем переговоров», — подчеркнул Макрон, пишет Minval.az.

Президент Франции также заверил Алиева в решимости еще «большего укрепления отношений между Баку, Парижем и Европейским Союзом».

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Minval.az. Макрон заверяет Баку в непредвзятой позиции по Карабаху
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