Кнессет Израиля объявил о самороспуске

PanARMENIAN.Net - Кнессет (парламент Израиля) проголосовал за самороспуск.

Роспуск парламента поддержали 74 депутата из 120, против проголосовали 45 депутатов. Перед закрытием парламент проведет еще два заседания. Первые в истории Израиля повторные парламентские выборы назначены на 17 сентября, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Jerusalem Post.

Как сообщает издание, Кнессет самораспустился, поскольку премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правящую коалицию и кабинет министров.

По итогам досрочных выборов, прошедших в апреле 2019 года, Нетаньяху должен был сформировать новую коалицию в течение 42 дней. Этот срок истек в полночь 29 мая. Премьер-министру не удалось договориться с ортодоксальным блоком «Яхадут ха-Тора» и партией русскоязычных израильтян «Наш дом — Израиль» во главе с экс-министром обороны Авигдором Либерманом.

Партии конфликтуют из-за законопроекта о массовом призыве в армию, в том числе ультрарелигиозной молодежи. Либерман настаивает, чтобы документ был принят без изменений в том виде, в котором его предварительно утвердил парламент предыдущего созыва. Религиозные партии настаивают на внесении изменений и отказываются входить в коалицию, если законопроект останется прежним.

В декабре 2018 года Кнессет уже принимал решение о самороспуске и досрочных парламентских выборах. Тогда поводом также послужили разногласия из-за закона о всеобщей воинской обязанности и введения призыва для ультраортодоксальных евреев харедим.