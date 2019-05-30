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В Будапеште затонуло судно с туристами: 7 человек погибли

В Будапеште затонуло судно с туристами: 7 человек погибли
30 мая 2019 - 11:35 AMT

PanARMENIAN.Net - В Будапеште минимум семь человек утонули в результате крушения прогулочного судна. Катастрофa произошла в ночь на 30 мая.

Катер совершал прогулочный рейс по Дунаю, по предварительным сведениям, на борту находились 32 пассажира и два члена команды. Неподалеку от здания парламента Венгрии он столкнулся с другим судном, в результате чего опрокинулся, пишет Deutsche Welle.

В настоящий момент известно о семи погибших, еще 12 человек числятся пропавшими без вести, 15 пассажиров удалось спасти. Спасатели продолжают поиск пропавших людей, однако это осложняет сложная погодная ситуация в Будапеште.

Туристы, находившиеся на борту, были гражданами Южной Кореи, сообщил представитель венгерской полиции Кристоф Гал.

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Deutsche Welle: При крушении прогулочного катера в Будапеште погибли люди
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