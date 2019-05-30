ЕСПЧ осудил Азербайджан за преследование правозащитника
30 мая 2019 - 12:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вновь осудил Азербайджан за многолетнее заключение известного оппозиционера и правозащитника Ильгара Мамедова.
Правительство в Баку продолжало удерживать активиста в тюрьме, несмотря на то, что ЕСПЧ еще в 2014 году признал дело Мамедова политически мотивированным. 29 мая 17 судей Большой палаты ЕСПЧ единогласно признали власти Азербайджана виновными в нарушении международного законодательства в сфере прав человека, пишет Deutsche Welle.
Как следует из решения ЕСПЧ, Азербайджан нарушил 46 Статью Европейской конвенции по правам человека, которая обязывает государства-члены Совета Европы исполнять решения Страсбургского суда. Суд инициировал новое расследование по этому делу. На следующей неделе Комитет министров Совета Европы в рамках заседания намерен рассмотреть применение дальнейших мер в отношении Азербайджана в связи с преследованием Мамедова.
Ильгар Мамедов, лидер движения «Республиканская альтернатива», намеревавшийся принять участие в выборах президента Азербайджана, был арестован 4 февраля 2013 года. В марте 2014 года он был осужден на 7 лет лишения свободы по обвинению в разжигании массового насилия.
В том же году Европейский суд по правам человека решил, что уголовное дело Мамедова не имело никакой правовой основы, и было направлено на то, чтобы заставить его прекратить критиковать власти в Баку. 4 декабря 2014 года Комитет министров Совета Европы потребовал немедленного освобождения оппозиционера, но это требование так и не было выполнено.
Ильгар Мамедов вышел на свободу в августе 2018 года. Однако оставшийся срок ему был заменен двухлетним условным заключением, кроме того, оппозиционеру запрещено покидать страну. Совет Европы требует полного освобождения Мамедова.
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