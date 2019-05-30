Алиев и сопредседатели МГ ОБСЕ обсудили перспективы урегулирования карабахского конфликта

PanARMENIAN.Net - Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял 30 мая в Баку сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция) и Эндрю Шофера (США).

Участие во встрече принял также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

На встрече обсуждались текущее состояние и перспективы переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, пишет «Интерфакс-Азербайджан».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 27 мая принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ – Игоря Попова (Россия), Эндрю Шефера (США), Стефана Висконти (Франция) – и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика. Собеседники обсудили процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта, в том числе вопросы формирования способствующей установлению мира атмосферы. Пашинян и сопредседатели Минской группы ОБСЕ коснулись возможностей реализации шагов в гуманитарной сфере, а также мероприятий по активизации контактов между людьми.