Алиев и сопредседатели МГ ОБСЕ обсудили перспективы урегулирования карабахского конфликта
30 мая 2019 - 12:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял 30 мая в Баку сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция) и Эндрю Шофера (США).
Участие во встрече принял также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.
На встрече обсуждались текущее состояние и перспективы переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, пишет «Интерфакс-Азербайджан».
Премьер-министр Армении Никол Пашинян 27 мая принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ – Игоря Попова (Россия), Эндрю Шефера (США), Стефана Висконти (Франция) – и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика. Собеседники обсудили процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта, в том числе вопросы формирования способствующей установлению мира атмосферы. Пашинян и сопредседатели Минской группы ОБСЕ коснулись возможностей реализации шагов в гуманитарной сфере, а также мероприятий по активизации контактов между людьми.
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