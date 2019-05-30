Сенат Франции принял решение о восстановлении Нотр-Дама в прежнем виде

PanARMENIAN.Net - Французский сенат принял законопроект о восстановлении собора Парижской Богоматери.

В документе сказано, что сгоревший Нотр-Дам нужно реставрировать в том виде, какой достопримечательность имела до пожара. В частности, Сенат решил, что в ходе реставрационных работ шпиль собора должен стать таким же, каким его в XIX веке создал Эжен Виолле-ле-Дюк. Все современные материалы, используемые для восстановления cобора, также должны быть согласованы, пишет Bird in Flight.

Реставрация Нотр-Дама — спорный вопрос в политических кругах Франции. Решение Сената противоречит мнению французского правительства — ранее оно объявило о планах провести международный архитектурный конкурс, который помог бы собрать идеи, в том числе смелые и креативные, для реставрации собора. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп сообщил, что ему интересен «современный подход» к восстановлению Нотр-Дама.

Президент Франции Эмманюэль Макрон также ранее призывал к «изобретательной реконструкции», которая сделала бы собор «еще красивее». Однако мэр Парижа Анн Идальго отметила, что склоняется к реконструкции в том виде, какой собор имел до пожара, — и назвала свою позицию по этому вопросу «консервативной».

Десятки художников, дизайнеров и архитекторов по всему миру успели предложить свои идеи в отношении того, как стоит модернизировать Нотр-Дам. Некоторые предполагали, что можно сделать всю крышу стеклянной или разместить на ней «зеленое пространство» с городским садом и даже бассейн. Художники также предложили множество экспериментальных вариантов для шпиля собора.

Законопроект предполагает, что восстановительные работы закончатся к 2024 году — в это время в Париже пройдут Олимпийские игры. Решение отвечает планам Макрона восстановить Нотр-Дам за пять лет. Однако эксперты говорят, что может понадобиться значительно большее время, чтобы полностью отреставрировать собор Парижской Богоматери, — 10-15 лет.

Пожар в Нотр-Даме начался вечером 15 апреля и продолжался почти 15 часов. Полностью сгорел шпиль собора, была разрушена большая часть кровли и обвалилась часть свода, однако пожарные сумели спасти витражи, башни и важнейшие реликвии из внутреннего убранства.