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Совет Европы поддержит судебные реформы в Армении

Совет Европы поддержит судебные реформы в Армении
31 мая 2019 - 17:47 AMT

PanARMENIAN.Net - Совет Европы (СЕ) поддержит реформы правительства Армении в судебно-правовой сфере. Об этом заявили участники делегации СЕ во главе с гендиректором Генеральной дирекции Совета по правам человека и верховенству права Христосом Якумопулосом 31 мая по окончании встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Пашинян отметил, что предложил СЕ не помогать, а именно участвовать в процессе преобразований. Премьер объяснил необходимость реформ тем, что в Армении суды, в отличие от правительства и парламента, не пользуются доверием народа. Он также выразил уверенность, что Ереван сможет сформировать надежную судебную систему в сотрудничестве с международными партнерами. В свою очередь Якумопулос подчеркнул, что СЕ приветствует шаги армянского правительства по проведению основополагающих реформ судебно-правовой системы и целью визита стало обсуждение дальнейших совместных действий.

Визит делегации СЕ для консультаций был согласован генсекретарем организации Турбьёрном Ягландом и Пашиняном 22 мая, когда они в ходе телефонного разговора обсудили текущую ситуацию в Армении. Ягланд и Пашинян договорились, что реформы, в том числе антикоррупционные и судебные, должны проходить в рамках конституции Армении, международных стандартов и обязательств, взятых Ереваном в рамках членства в СЕ, говорится в сообщении Совета.

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