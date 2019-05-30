Канцлером Австрии впервые назначена женщина
30 мая 2019 - 18:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Австрии Александр Ван дер Беллен назначил председателя Конституционного суда Бригитте Бирляйн временным канцлером страны.
Она будет возглавлять переходное правительство до досрочных выборов в сентябре. Бирляйн – первая женщина на посту канцлера Австрии, пишут «Ведомости» со ссылой на издание Kronen Zeitung.
28 мая президент Австрии отправил в отставку правительство канцлера Себастьяна Курца. Временно исполняющим обязанности канцлера был назначен вице-канцлер Хартвиг Лёгер.
Ван дер Беллен принял такое решение после того, как австрийский парламент 27 мая вынес Курцу вотум недоверия. Голосование было инициировано оппозицией на фоне политического скандала с участием бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.
В середине мая журнал Spiegel и издание Süddeutsche Zeitung опубликовали видеозапись, на которой была запечатлена беседа Штрахе с женщиной, которую немецкие СМИ назвали богатой россиянкой Аленой Макаровой. Запечатленная на видео встреча состоялась на вилле на Ибице в 2017 г., перед парламентскими выборами в Австрии. Женщина во время переговоров предложила политику материальную поддержку на выборах, а в ответ попросила помощи в бизнесе.
Сам Штрахе утверждал, что женщина на видеозаписи – это гражданка Латвии, а не России. На фоне скандала он 18 мая подал в отставку с поста вице-канцлера, а Курц объявил о намерении провести в стране досрочные выборы. Президент поддержал его решение.
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