Роулинг выпустит 4 новых рассказа по «Гарри Поттеру»

PanARMENIAN.Net - Британская писательница Джоан Роулинг выпустит четыре рассказа по вселенной «Гарри Поттера».

В новых произведениях автор сфокусировалась на уроках, преподаваемых в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Читатели смогут «погрузиться в насыщенную историю волшебства» и «вернуться назад во времени, чтобы изучить фольклор и магию, которые лежат в основе историй о Гарри Поттере», пишет Lenta.ru со ссылкой на Mirror.

Рассказы будут обнародованы в электронном формате на сайте Роулинг pottermore.com. Первые две интернет-книги, получившие названия «Гарри Поттер: Путешествие через гадание и астрологию» и «Гарри Поттер: Путешествие через уход за магическими существами» увидят свет 27 июня. Две оставшиеся работы писательница опубликует позже.