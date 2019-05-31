США запретили пользоваться услугами РФ при космических запусках
31 мая 2019 - 10:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Министерство обороны США включило Россию в список стран, услугами которых компаниям в США запрещено пользоваться с 31 декабря 2022 года для запуска спутников. Соответствующее уведомление было размещено на сайте Пентагона в сборнике официальных документов Федерального реестра американского правительства.
В документе сказано, что Россия вносится в перечень государств, в который также входят Китай, КНДР, Иран, Судан и Сирия. Их услугами с 31 декабря 2022 года будет запрещено пользоваться при проведении запусков коммерческих спутников и средств выведения спутников на орбиту для оказания услуг спутниковой связи. Как следует из документа, это «создает неприемлемый риск в сфере кибербезопасности США», пишет «Настоящее время».
Исполнительный директор Роскосмоса космонавт Сергей Крикалев уже заявил, что запрет «не ударит» по российской космической индустрии.
В 2018 году Россия вывела на орбиту несколько спутников Lemur-2, предназначенных для навигации судов и метеорологических целей. В 2017 году российская ракета-носитель «Протон-М» вывела в космос американский спутник связи Echostar-21.
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