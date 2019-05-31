Сопредседатели МГ ОБСЕ: Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в ближайшее время

PanARMENIAN.Net - Главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров приняли предложение сопредседателей Минской группы ОБСЕ по карабахскому конфликту встретиться в ближайшее время под их эгидой. Об этом говорится в заявлении сопредседателей – Игоря Попова (Россия), Эндрю Шофера (США), Стефана Висконти (Франция) – и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика по итогам визитов в регион с 27 по 30 мая.

«Сопредседатели встретились с премьер-министром Николем Пашиняном в Ереване 27 мая и с президентом Ильхамом Алиевым в Баку 30 мая. В обеих столицах они провели консультации с министрами иностранных дел и министрами обороны. 28 мая сопредседатели встретились с фактическими властями в Нагорном Карабахе. В Баку сопредседатели встретились с председателем азербайджанской общины Нагорного Карабаха. Находясь в Нагорном Карабахе, посредники были проинформированы о гуманитарных вопросах местным представителем Международного комитета Красного креста», - говорится в заявлении.

Отмечается, что основная цель визита состояла в оценке развития ситуации на линии соприкосновения и международной границе, а также в отслеживании за обсуждениями, проведенными премьер-министром Армении и президентом Азербайджана в Вене 29 марта и главами МИД двух стран в Москве 15 апреля.

«Сопредседатели представили предложения о конкретных последующих шагах в процессе урегулирования, в том числе о гуманитарных мерах и мерах безопасности. Министры иностранных дел Армении и Азербайджана приняли предложение сопредседателей встретиться в ближайшее время под их эгидой и сообщат подробности в соответствующее время.

Сопредседатели выразили глубокую обеспокоенность по поводу недавних жертв и призвали стороны проявлять максимальную сдержанность во избежание эскалации», - говорится в заявлении.