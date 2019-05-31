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Президент Армении тоже ушел в отпуск

Президент Армении тоже ушел в отпуск
31 мая 2019 - 11:16 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян отправился в кратковременнный отпуск. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.

Отпуск президента продлится 2 дня.

Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян с 31 мая уходит в кратковременный отпуск. В период пребывания Пашиняна в отпуске его будет замещать вице-премьер Тигран Авинян.

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