Саакашвили: Киев и Москва смогут вести переговоры, если президентом РФ станет Михаил Галустян
31 мая 2019 - 11:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в эфире телеканала «Наш» рассказал, при каком условии Москва и Киев смогут вести переговоры. По его словам, это возможно, если президентом РФ будет избран российских юморист и шоумен армянского происхождения Михаил Галустян.
Саакашвили сообщил, что по прибытии в Киев его встретили российские журналисты, которые хотели задать ему несколько вопросов о президенте Украины Владимире Зеленском, пишет РИА Новости.
«Я говорю: «Ребята, у вас есть товарищ Галустян», - заявил Саакашвили. Он добавил, что диалог станет возможен, когда комедийный артист пойдет в президенты и народ за него проголосует.
«А потом разговаривайте с нами», - сказал политик.
28 мая Зеленский подписал указ, которым вернул украинское гражданство Михаилу Саакашвили. Он был лишен его в 2017 году из-за ложных данных в анкете.
29 мая стало известно, что партия «Рух новых сил» Михаила Саакашвили намерена участвовать во внеочередных выборах в Верховную раду на Украине.
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