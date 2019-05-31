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Трамп вводит пошлину в 5% на все товары из Мексики

Трамп вводит пошлину в 5% на все товары из Мексики
31 мая 2019 - 11:57 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп заявил о вводе пятипроцентной пошлины на все товары из Мексики. Об этом глава государства написал в Twitter-аккаунте.

Ограничительная мера вступит в силу с 10 июня, однако тарифы продолжат увеличиваться ежемесячно на 5%, если правительство Мексики не остановит поток нелегальных мигрантов в США. 1 октября 2019-го, по плану президента, состоится последнее повышение пошлины до 25%, пишет Lenta.ru.

Американский лидер пояснил, что пошлина будет отменена, как только Мексика исполнит требование Вашингтона.

Cтроительство стены на американско-мексиканской границе было одним из основных пунктов программы Трампа на президентских выборах 2016 года. Ради него он успел ввести чрезвычайное положение и перенаправить военные расходы, однако 25 мая стало известно, что суд штата Калифорния наложил запрет на такое использование бюджетных средств Министерства обороны США.

Ссылки по теме:
Lenta.ru: Трамп нашел новый способ остановить поток мигрантов из Мексики
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