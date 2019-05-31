Азербайджан и Турция проведут совместные военные учения в Нахиджеване
31 мая 2019 - 13:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Азербайджан и Турция с 7 по 11 июня проведут в Нахиджеване совместные тактические учения с боевой стрельбой «Нерушимое братство-2019».
Учения пройдут в соответствии с Соглашением о военном сотрудничестве, пишет Haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана.
В рамках подготовки к учениям 30 мая прошла церемония обмена государственными флагами двух стран.
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